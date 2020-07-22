829 новых случаев коронавируса выявили за прошедшие сутки на Украине

Количество новых пациентов на Украине, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, за прошедшие сутки составило 829. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны по состоянию на среду, 22 июля.

Кроме этого, за последние сутки от инфекции скончались 16 пациентов, выздоровели — 973.

За период с начала пандемии на Украине выявлено 60,9 тыс. случаев заболевания, скончались 1534 пациента, выздоровели — 33 172. В настоящий момент по подозрению на коронавирус под медицинским наблюдением находятся 111 114 украинцев.

16 июля сообщалось, что бюджетный фонд борьбы с коронавирусом Украины, в котором находилось 64,7 млрд гривен (около $2,4 млрд), практически исчерпан. По словам министра финансов страны Сергея Марченко, средства фонда в основном были направлены на выплаты гражданам, которые пострадали от карантина.

15 июля министр здравоохранения страны Максим Степанов заявлял, что карантинные ограничения в стране планируется продлить как минимум еще на месяц.