Прямой эфир
Сюжет:

В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц

0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине карантинные ограничения, введенные на фоне распространения коронавируса, планируется продлить как минимум на месяц. Об этом в среду, 15 июля, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Аллерген спасения: пыльца может предсказать окончание сезона COVID-19
Ученые выявили закономерность между эпидемиями респираторных заболеваний и цветением растений

«У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер, поэтому мы будем продлевать», ― цитирует его «РБК-Украина».

Также Степанов добавил, что Минздрав Украины готовит соответствующий проект постановления, которым ограничения будут продлены еще как минимум на месяц.

Накануне глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что карантин в столице из-за распространения коронавируса, может продлиться 1,5 года при текущих показателях заболеваемости.

12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля. С 11 мая ограничительные меры были ослаблены.

По последним данным Worldometer, на Украине зафиксировано 55 607 случаев заболевания COVID-19. 1427 человек скончались, а еще 28 131 пациент выздоровели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 15 июля, на планете зарегистрировано свыше 13,4 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 581 тыс. человек, вылечились 7,8 млн.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020