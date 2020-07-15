В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц

На Украине карантинные ограничения, введенные на фоне распространения коронавируса, планируется продлить как минимум на месяц. Об этом в среду, 15 июля, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер, поэтому мы будем продлевать», ― цитирует его «РБК-Украина».

Также Степанов добавил, что Минздрав Украины готовит соответствующий проект постановления, которым ограничения будут продлены еще как минимум на месяц.

Накануне глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что карантин в столице из-за распространения коронавируса, может продлиться 1,5 года при текущих показателях заболеваемости.

12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля. С 11 мая ограничительные меры были ослаблены.

По последним данным Worldometer, на Украине зафиксировано 55 607 случаев заболевания COVID-19. 1427 человек скончались, а еще 28 131 пациент выздоровели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 15 июля, на планете зарегистрировано свыше 13,4 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 581 тыс. человек, вылечились 7,8 млн.