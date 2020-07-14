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На Украине заявили о возможном продлении карантина в Киеве на 1,5 года

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Карантин, введенный в Киеве из-за распространения коронавируса, может продлиться 1,5 года при текущих показателях заболеваемости. Об этом во вторник, 14 июля, заявил глава Госпродпотребслужбы столицы Украины Олег Рубан.

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«На данный момент в Киеве стабильно высокие показатели по заболеваемости. И ни о каких послаблениях карантина говорить пока не приходится. На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости», ― сообщил он изданию «Свобода».

Рубан отметил, что при таких показателях Киев, вероятно, останется на адаптивном карантине на 1,5 года.

12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля. С 11 мая ограничительные меры были ослаблены.

По последним данным Worldometer, на Украине зафиксировано 54,7 тыс. случаев заболевания COVID-19. 1,4 тыс. человек скончались, 27,1 тыс. пациентов выздоровели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 14 июля, на планете зарегистрировано свыше 13 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 576 тыс. человек, вылечились 7,7 млн.

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