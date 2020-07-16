Украина исчерпала почти все средства фонда борьбы с коронавирусом

Бюджетный фонд борьбы с коронавирусом, в котором находилось 64,7 млрд гривен (около $2,4 млрд), практически исчерпан. Об этом заявил глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко в интервью «Радио Свобода» 15 июля.

«Мы уже практически подошли к тому времени, когда можно сказать, что фонд-COVID мы исчерпали», — сказал Марченко.

Глава ведомства сообщил, что средства фонда в основном были направлены на выплаты украинцам, которые пострадали от карантина.

Министр заявил, что из коронавирусного фонда выделили 9 млрд гривен в Фонд социального страхования на выплаты по частичной безработице и детям физических лиц-предпринимателей, остальные деньги потрачены на покупку средств индивидуальной защиты и на зарплаты медицинским работникам. Кроме того, средства фонда в размере 1,3 млрд гривен (около $48 млн) были перенаправлены на проведение местных выборов.

13 апреля Верховная рада создала фонд для борьбы с пандемией коронавируса на сумму 64,7 млрд гривен — деньги предназначались для борьбы с заболеванием, поддержки медиков и экономики страны. Первоначально эта сумма должна была составить 120 млрд гривен (почти $4,3 млрд).

По данным статистического бюро Worldometer на 16 июля, на Украине зафиксировано 56 455 случаев коронавируса, выздоровел 28 931 человек, умерли 1445.