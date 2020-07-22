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Дегтярев пообещал учесть мнение хабаровчан при реализации нацпроектов

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Администрации Хабаровского края
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен учитывать мнение жителей региона при строительстве школ и больниц, в том числе и по нацпроектам. Об этом он заявил на встрече с членами краевой общественной палаты.

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По словам Дегтярева, чиновники обычно действуют по своему усмотрению, а «народ забывают спросить», передает «РИА Новости».

«Такого, по крайней мере до сентября 2021 года, не будет, пока здесь я временно исполняю обязанности», — сказал Дегтярев.

Ранее 22 июля Дегтярев пообещал использовать лучшие управленческие решения прежних глав региона. При этом, по его словам, он продолжит работать с командой прежнего губернатора Сергея Фургала и в ближайшее время не будет ее менять.

Президент России Владимир Путин назначил депутата ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы региона 20 июля. В этот же день губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был отстранен от должности в связи с утратой доверия.

21 июля Дегтярева представили региональному правительству. Его первую пресс-конференцию, которая должна была пройти сразу после церемонии, перенесли из-за коронавируса. Новая дата будет сообщена дополнительно.

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