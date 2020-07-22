Дегтярев будет использовать опыт прежних глав Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что собирается использовать опыт своих предшественников во время работы в новой должности.

«Мы будем равняться в своих управленческих практиках на лучшие практики всех губернаторов — и [Виктора] Ишаева, и [Вячеслав] Шпорт что-то, наверное, хорошее сделал, хоть его и не избрали, когда он с [Сергеем] Фургалом конкурировал. <...> А ориентироваться в своих решениях будем на такого столпа хабаровской политики — [руководителя региона в 1970–1988 годах] Алексея Черного», — рассказал он во время прямого эфира в Instagram.

Также Дегтярев сообщил, что продолжит работать с командой бывшего главы региона Сергея Фургала и не поменяет ее в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин назначил депутата ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы региона 20 июля. Его депутатские полномочия будут досрочно прекращены. В этот же день губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был отстранен от должности в связи с утратой доверия.

21 июля Дегтярева представили региональному правительству. Его первую пресс-конференцию, которая должна была пройти сразу после церемонии, перенесли из-за коронавируса. Новая дата будет сообщена дополнительно.

Фургал был задержан 9 июля. Он обвиняется в организации убийств и покушений на предпринимателей в период с 2004 по 2005 год. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества». Решением Басманного суда Москвы он арестован на два месяца и помещен в СИЗО «Лефортово». Вину бывший губернатор не признает.