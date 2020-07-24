Ночи на Таганке: в театре готовят концерт-прогулку памяти Высоцкого

Кабинет Любимова, песни под гитару, призраки в ночи — так проходят репетиции домашнего концерта, который артисты родного театра Высоцкого решили устроить в день его памяти. По режиссерскому замыслу это «квартирник» для одного, но очень важного зрителя — самого Владимира Семёновича. Но увидеть его онлайн смогут все. Кстати, одну из песен актеры запишут отдельно — первыми ее услышат читатели «Известий».

Наверх, к Любимову

Столичным театрам разрешено принимать зрителей с 1 августа. Так что, вернувшись из отпусков, артисты Таганки собираются пока только для репетиций. На сцене идет подготовка к выпуску спектакля «Спутники». Концерт памяти Высоцкого готовят в свободное время.

— Наша молодежь решила сделать домашний концерт о своем Высоцком. О том, кто для нас Владимир Семенович сегодня, — рассказывает директор театра Ирина Апексимова. — Ребята соберутся в кабинете Юрия Любимова, почитают стихи, споют песни. Некоторые будут в новой обработке.

На часах 20.00. Репетиция должна уже завершиться, но еще полчаса на сцене бушуют страсти. Наконец артисты выходят в фойе.

— Ну что, теперь поднимаемся к Юрию Петровичу, — говорит Никита Лучихин, взявший на себя роль режиссера концерта. — Берите гитары и наверх.

В кабинет создателя театра без веской причины не заходят и тем более здесь не репетируют. Это мемориальное место Таганки. Исключение сделали только ради Высоцкого, чтобы, как говорят актеры, зарядиться особой энергетикой. Стены кабинета от пола до потолка расписаны звездными автографами: Роберт Редфорд, Евгений Евтушенко, Артур Миллер, Майя Плисецкая, Анна Маньяни, Андрей Тарковский, Лоуренс Оливье, Тонино Гуэрра, Сергей Капица... Справа — фортепиано, где рассажены куклы с лицами корифеев Таганки. Высоко на стене, чтобы даже не прикасались, висит гитара Высоцкого. Напротив двери у стенки — небольшой столик. Лампа освещает два бюста: маленький — Чайковского и побольше — Высоцкого. У стола два деревянных кресла.

— Нет, нет, на место Любимова страшно садиться, если только напротив, — будто уговаривает себя Никита Лучихин. — А вот здесь я сиживал не раз. Юрий Петрович вызывал к себе всегда по серьезному поводу. Но разговор зачастую заканчивался смехом. Как-то пришел к нему жаловаться на жизнь, говорю: «Ну не могу я на эти деньги жить». Любимов посмотрел, улыбнулся: «Никита, ну что, тебе денег дать?» — и в карман потянулся. «Ни в коем случае», — испугался я. И больше подобные вопросы не поднимал.

Традиционно в день памяти в афишу ставили спектакль «Владимир Высоцкий». И даже если сезон заканчивался раньше, 25 июля всё равно собирались и играли эту постановку. Мифов о Высоцком на Таганке никогда не создавали. С ним жили и до сих пор живут. Даже из гримерной артиста не стали устраивать мемориал. За стол Владимира Семеновича, правда, никто не садится, но за соседними готовятся к спектаклям.

— Как бы то ни было, в каждом из артистов театра Владимир Семенович отразился, — считает Никита Лучихин. — Когда мы только задумали этот проект, я задал себе вопрос, что для нас Владимир Высоцкий? И дал ответ: благодаря ему здесь сохранилась связь поколений. Высоцкий ушел, но по-прежнему нас объединяет. И в нашем концерте мне хотелось бы транслировать мысль, что и сейчас он здесь.

Хочется позитива

Так родилась идея снять на видео прогулку по закулисью. Начать решили со служебного входа. Затем пройти через Чаплиновский коридор, гримерную Владимира Семеновича, заглянуть на сцену, в зрительское фойе и театральный буфет. А завершить путешествие в кабинете Любимова. По ходу артисты прочтут и споют свои любимые произведения Высоцкого. Будто-то бы под его пристальным взглядом.

Идею режиссера коллеги приняли с энтузиазмом.

— Я решил исполнить «Песню о сумасшедшем доме», — сообщил Василий Уриевский. — Юмор в творчестве Высоцкого мне очень импонирует, да и обыграть ее можно интересно.

Артем Болотовский решил не петь, а прочесть «Одну научную загадку, или Почему аборигены съели Кука». С вокалом у актера всё в порядке, и на гитаре он себе запросто подыграет. Но, по его мнению, порой тексты песен Высоцкого стоит читать именно как стихи, чтобы открылся другой смысл.

— Можно было взять, конечно, что-то более глубокое, но хочется позитива, и так год нелегкий выдался, — говорит Артём и начинает читать: «Не хватайтесь за чужие талии, / Вырвавшись из рук своих подруг! / Вспомните, как к берегам Австралии / Подплывал покойный ныне Кук, / Как, в кружок, усевшись под азалии, / Поедом — с восхода до зари / Ели в этой солнечной Австралии / Друга дружку злые дикари…»

— Они не просто так в кружок уселись, а под азалии, переведи в другой формат историю, — даёт режиссерскую установку Никита Лучихин. — Сразу подчини мысль, и юмор в тексте сам собой возникнет. Не торопись. Как дочитаешь, можно спеть «Веселую покойницкую».

— Нужна ли она здесь? — сомневается Василий Уриевский.

Но как только Артём дочитывает последнюю строчку про Кука, весело запевает: «Едешь ли в поезде, в автомобиле, / Или гуляешь, хлебнувши винца, / При современном машинном обилье / Трудно по жизни пройти до конца…»

Тени на стене

Ничто из творчества Высоцкого не устарело, уверены даже молодые актеры. А про «Очень вырос в целом мире/ гриппа вирус — три-четыре!/ Ширится, растёт заболевание» будто сейчас написано.

— Мне было года три, когда я впервые услышал песню «Утренняя гимнастика», — вспоминает Василий Уриевский. — У моего папы был большой катушечный магнитофон, на котором он крутил Высоцкого. Записи были ужасного качества. Ревущий голос грохотал на всю квартиру. Нет, он меня не пугал. Я думал, если мама с папой включают эту музыку, значит, она хорошая.

Плохо, когда пытаются подражать Высоцкому. Актеры считают, что спеть лучше него невозможно. А если хочется той же манеры исполнения, лучше включить запись и насладиться оригиналом. Поэтому на Таганке даже не пытаются перепеть кумира. Стараются пропустить его поэзию через себя и подать так, как чувствуют.

— К Высоцкому я пришел лет в 16, когда увлекся творчеством Александра Башлачева, — рассказывает Артем Болотовский. — Мне показалось, что этот менестрель чем-то рифмуется с ним по нерву, по надрыву. Башлачев продолжил традицию Владимира Семеновича. Но не подражая, а осмысляя.

«Известия» предложили артистам подготовить сюрприз для наших читателей. Многие помнят красочную обложку пластинки «Алиса в стране чудес». Песни для сказки исполнял Владимир Высоцкий. Одну из них актеры Таганки запишут специально для нашего издания. Увидеть ее можно будет 25 июля.

Репетиция концерта затянулась. Солнце давно село, кабинет освещает лишь настольная лампа. В какой-то момент дверь распахивается, и на стене появляется тень человека с гитарой. Вроде бы это Василий Уриевский, но... Артисты переглядываются — понятно, кого им рисует воображение.

— Вот он стоит и думает: «Черт возьми, хорошо ли поют? Да не столь важно. Главное, от души. И мне приятно», — фантазирует Никита Лучихин.

Посчитав это добрым знаком, коллеги спешат на метро, договорившись собраться следующим вечером. Премьера концерта-посвящения Владимиру Высоцкому намечена на 25 июля. Увидеть её будет можно на сайте театра и в его соцсетях.