Палата представителей приняла оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»

Палата представителей конгресса США одобрила 21 июля проект оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, который начинается 1 октября. В нем содержатся пункты об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Поддержали документ 295 конгрессменов, выступили против 125, пишет ТАСС.

Накануне палата единогласно одобрила внесение поправок о дополнительных ограничениях, связанных со строительством данных газопроводов. Они затронут иностранные компании и персоналии, которые способствуют реализации проекта, в частности, предоставлению судов для укладки труб.

Для вступления поправок в силу их должен одобрить президент США. При этом ранее в Белом доме грозились наложить вето на проект документа в текущей форме, отмечает «Газета.ру.».

18 июля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз твердо выступает против односторонних санкций и угроз их применения со стороны Соединенных Штатов в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», так как данные меры противоречат международному праву.

Кроме того, российский эксперт Владимир Оленченко допустил введение ответных санкций Европейским союзом против США, чтобы сгладить негативный эффект от ограничений Вашингтонa по строительству газопроводов.