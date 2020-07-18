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Санкции США по «Северному потоку – 2» противоречат международному праву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Евросоюз твердо выступает против односторонних санкций и угроз их применения со стороны Соединенных Штатов в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», так как данные меры противоречат международному праву. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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По его словам, ЕС глубоко озабочен ростом количества случаев или угроз применения санкций со стороны Вашингтона против европейских компаний и их интересов. Боррель отметил, что подобную практику США можно наблюдать в отношении Ирана, Кубы, а с недавних пор и в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Представитель подчеркнул, что Евросоюз твердо выступает против любых американских санкций в отношении европейских компаний, которые преследуют свои законные бизнес-интересы, а также считает, что подобные ограничения противоречат международному праву, пишет ТАСС.

16 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдеп обновил рекомендации по действию закона о противодействии России через санкции (закон CAATSA), включив в них «Северный поток – 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Таким образом, лица, совершающие инвестиции или связанные с такой деятельностью, «включая, но не ограничиваясь финансированием партнеров, а также суда, причастные к прокладке трубопроводов, могут стать объектами санкций».

В тот же день Помпео в ходе брифинга объявил о расширении санкций Вашингтона в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока». В то же время в Госдепе заявили, что США пока не вводят санкции против российских трубопроводов.

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