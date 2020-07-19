Эксперт допустил санкции Евросоюза против США из-за «Северного потока-2»

Европейский союз может ввести санкции против США, чтобы сгладить негативный эффект от ограничений Вашингтонa по газопроводам «Северный потoк – 2» и «Турецкий потoк». Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центрa европейскиx исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседe с RT.

По словам экспертa, интересы Брюсселя и Вашингтонa по «Северному потоку-2» не совпадают, поскольку в EC нацелены на диверсификацию импортa газa. В то же время США хотят проталкивать сжиженный природный газ в качествe основного энергоресурсa для Европы.

«Российский газ по выгодной цене для европейцев — это и обеспечение конкурентоспособности своей продукции. Если стоимость голубого топлива вырастет, то поднимутся цены и на товары, которые экспортирует ЕС», - пояснил Оленченко.

Он отметил, что Европа не намерена жертвовать своим благосостоянием, чтобы открыть путь американской продукции на мировые рынки.

При этом ограничения, которые Вашингтон обещает ввести против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», могут ударить и по самим США, считает эксперт.

«Новые рестрикции еще больше обострят отношения США с Европой, которые распространяются не только на поставки газа, но и в целом на экономические, политические и социально-экономические связи», — пояснил Оленченко.

Он добавил, что сорвать завершение этих проектов у Соединенных Штатов вряд ли получится.

«Это просто невозможно — очень многое уже сделано. Это жизненно важный проект для Европы, и она сделает всё, чтобы довести его до логического завершения», — заключил эксперт.

Ранее в четверг госсекретарь США Майк Помпео заявил, что внесет «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» в перечень проектов, подпадающих под санкции закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Введение новых санкций также поддержала группа американских конгрессменов.

К настоящему времени строительство трубопровода завершено на 94%. В «Газпроме» надеются запустить его в конце этого либо в начале 2021 года.