Пушков резко ответил на заявление США о российском «летающем Чернобыле»

США не следует указывать России, над чем ей работать или нет, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя призыв к Москве спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

21 июля Биллингсли на слушаниях в сенате заявил, что Вашингтон призывает Россию отказаться от разработки ракет с ядерным двигателем.

По его словам, такие ракеты станут «летающими Чернобылями».

Пушков в ответ посоветовал Штатам озаботиться новыми механизмами контроля над ядерными вооружениями, а не выходить из различных международных соглашений.

«Вместо этого они вышли из ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. — Ред.), выходят из СНВ-3 и работают над усилением и без того мощного ядерного потенциала. Это и есть приближение Судного дня», — написал Пушков в Twitter.

Он также напомнил о новейших американских ядерных ракетах, которые вскоре заменят межконтинентальные баллистические Minuteman.

«Это что — гуманное оружие или «ангелы с небес»? К сведению Биллингсли: это и есть оружие Судного дня», — добавил сенатор.

Ранее Пентагон не раз признавал отставание от России и Китая в производстве гиперзвукового вооружения. По словам американского президента Дональда Трампа, США разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет быстрее всех существующих в 17 раз.

В настоящее время в РФ создаются гиперзвуковые ракеты «Кинжал», «Авангард», «Буревестник» и подводные беспилотные аппараты «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.