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США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем

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Фото: TASS/Zuma
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Соединенные Штаты призвали Российскую Федерацию прекратить разработки и внедрение ракет с ядерным двигателем. Об этом 21 июля в ходе слушаний в комитете сената по иностранным делам заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

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По его словам, американская сторона полагает, что оружие подобного рода не должно существовать. «Зачем вообще иметь крылатую ракету с ядерным двигателем? Это не что иное, как летающий Чернобыль», — сказал он. Как добавил Биллингсли, такая ракета будет создавать во время полета огромный радиоактивный выброс.

«Я прямо говорил своим российскими партнерам, что это расходование огромных средств и им нужно прекратить эти дестабилизирующие разработки», — цитирует его «Газета.ру».

Нет ничего, что бы оправдывало существование «систем Судного дня», подытожил он.

В 2016 году конструкторское бюро «Арсенал», входящее в систему «Роскосмоса», предложило Минобороны создать орбитальную группировку космических аппаратов со средствами радиоэлектронной борьбы, укомплектованных ядерной энергетической установкой.

О разработке подводного беспилотного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой президент России Владимир Путин впервые заявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. Такие беспилотники могут поражать широкий спектр целей (в том числе береговые укрепления, инфраструктуру и авианосные группировки).

Журналисты указали, что новейшие российские беспилотники невероятно мощные и с легкостью уничтожат, например, авианосную группу США.

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