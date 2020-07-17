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Пентагон рассказал об испытаниях «супер-пупер» ракеты Трампа

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Фото: U.S. Army Acquisition Support Center
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Пентагон разъяснил слова президента США Дональда Трампа о «супер-пупер» ракете. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил телеканал CNN.

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Представитель военного ведомства США раскрыл некоторые возможности новой гиперзвуковой ракеты и пояснил слова Трампа, что новая ракета «в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета».

«На самом деле он имел в виду недавние испытания ракеты, которые мы провели в марте, во время которых скорость (ракеты – Ред.) превышала в 17 раз скорость звука», — заявил чиновник.

Испытания в Тихом океане в Пентагоне назвали «успешными», при этом не детали раскрывать не стали.

Однако по мнению канала, США в области гиперзвуковых ракет пока еще на годы отстает от Москвы и даже Пекина, кроме того американская ракета вряд ли будет поставлена на вооружение до 2023 года.

Впервые о создании такой ракеты американский лидер объявил 15 мая.

При этом в соцсетях высмеяли президента за использование лексики, более подходящей для детей. В итоге «супер-пупер-ракета» превратилась в мем.

9 июня сообщалось, что новейшая гиперзвуковая ракета США в ходе испытаний едва не улетела в свободный полет.

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