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Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут
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Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут

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Фото: скриншот с видео
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В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.

На кадрах видно, что мужчина спокойно вышел и встал возле автобуса. Однако сразу к нему никто из представителей полиции или СБУ не подошел. Он развел в стороны руки и еще около минуты походил возле автобуса. После этого к нему неспешно подошли три человека, один из которых был одет в светоотражающий жилет.

После этого украинский спецназ провел «штурм» автобуса.

Силовики оперативно приблизились к транспортному средству на БТР, взорвали для отвлечения внимания светошумовую гранату и проникли в автобус. Как пишет «Страна.ua», в соцсетях украинцы удивились операции спецназа уже после задержания злоумышленника.

Днем 21 июля вооруженный мужчина захватил пассажирский автобус в Луцке. Он удерживал заложников около 12 часов. При этом злоумышленник сам позвонил в полицию, сообщил о захвате и наличии оружия, а также взрывных устройств и представился как Максим Плохой. По данным СМИ, настоящее имя — Максим Кривош.

Мужчина выразил недовольство ситуацией в стране, потребовал от президента Украины опубликовать видео с призывом посмотреть фильм о защите природы «Земляне».

Примерно в 22:10 злоумышленник сдался. Освобождено 13 заложников, никто не пострадал.

Ему назначена психиатрическая экспертиза. Возбуждены два уголовных дела: первое по статьям о захвате заложников, посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обращении с оружием, второе по статье о теракте.

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