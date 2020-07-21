Оппозиция призвала Зеленского уйти в отставку

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила главу государства Владимира Зеленского в неспособности обеспечить правопорядок в стране и потребовала его отставки.

В опубликованном на сайте партии сообщении говорится, что во вторник, 21 июля, перед зданием Верховной Рады народного депутата от оппозиции Олега Волошина облили зеленкой, а также открыто угрожали ему и его помощницы в присутствии сотрудников полиции.

Подобный инцидент в партии назвали местью с борьбой Волошина против внешнего управления страной, восстановления суверенитета и независимости государства.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» заявляет о неспособности действующей власти обеспечить конституционный правопорядок и защитить не только простых граждан, но и лиц, исполняющих функции государства во время осуществления ими своих полномочий. «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует, чтобы беспомощные и провоцирующие разгул национал-радикализма Зеленский и его команда подали в отставку», — сказано в сообщении 21 июля.

18 июля стало известно, что петиция с требованием об отставке Зеленского набрала необходимое количество голосов.

Автор петиции политтехнолог Виктор Уколов опубликовал ее 8 июля, после того как Зеленский признался, что не задекларировал сумму доходов от продажи облигаций внутреннего госзайма.