Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов

Петиция с требованием об отставке президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов. Соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства в пятницу, 17 июля.

«Мы, нижеподписавшиеся, призываем президента Владимира Зеленского выполнить свое предвыборное обещание и подать в отставку с поста президента Украины за нарушение закона!», — говорится в тексте.

Автор петиции политтехнолог Виктор Уколов опубликовал ее 8 июля после того, как Зеленский признался, что не задекларировал сумму доходов от продажи облигаций внутреннего госзайма.

В настоящий момент под петицией подписалось уже более 26 тыс. человек, а необходимо как минимум 25 тыс. Документ ожидает рассмотрения.

На прошлой неделе украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала от Зеленского сложить полномочия президента. В качестве основания для ухода политики назвали тяжелый экономический кризис в стране.

Как сообщает «Газета.ру», в начале июля социологическая группа «Рейтинг» провела опрос и выяснила, что довольны работой Зеленского только 36%, а больше половины респондентов высказали недовольство деятельностью главы государства.

В мае украинцы назвали лучшим президентом в истории своей страны Леонида Кучму. Зеленский занял второе место в этом списке.