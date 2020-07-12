Украинская оппозиция потребовала отставки Зеленского

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала от президента страны Владимира Зеленского сложить полномочия президента. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте партии 12 июля.

«Зе-власть деградировала до уровня внешней колониальной администрации. <...> Пока Зе-команда окончательно не опустошила Украину, она должна вслед за своими предшественниками сложить полномочия и уйти в отставку», — говорится в заявлении.

Основаниями для ухода президента с поста оппозиция называет тяжелый экономический кризис в стране, высокий уровень бедности населения и безработицы, а также зависимость от кредитов Международного валютного фонда (МВФ).

В партии потребовали прекратить выполнение «антинародных требований» МВФ. «Не превращать украинское государство в кормушку для себя, друзей [бывшего президента Петра] Порошенко и агентов внешнего влияния. Чиновничий пир во время эпидемии, экономического кризиса и стихийных бедствий — демонстративное издевательство над гражданами», — сказано в сообщении.

Фракция заявила, что не поддержит законопроект Верховной рады об отмене ограничений на зарплаты чиновников, и потребовала принять законопроект, который на постоянной основе ограничивает выплаты чиновникам, менеджерам и членам наблюдательных советов государственных компаний на уровне 10 минимальных зарплат.

В апреле украинская телеведущая Снежана Егорова обвинила президента в неисполнении предвыборных обещаний. По ее словам, Зеленский не заинтересован в освоении роли президента, а выполняет лишь актерскую функцию.