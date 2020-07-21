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В Иране пообещали нанести ответный удар за убийство Сулеймани

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Фото: REUTERS/Naif Rahma
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Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран никогда не забудет убийство американцами генерала Касема Сулеймани и непременно нанесет ответный удар. Такое заявление Хаменеи сделал в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми.

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«Американцы убили вашего гостя в вашем доме и сознались в этом преступлении. Иран никогда этого не забудет и обязательно нанесет ответный удар», — приводит слова иранского духовного лидера его пресс-служба во вторник, 21 июля.

Хаменеи назвал США врагами сильного и независимого Ирака, при этом он отметил, что Тегеран не вмешивается в отношения Багдада и Вашингтона.

Обострение в отношениях США и Ирана произошло в конце 2019 года. 31 декабря десятки протестующих напали на посольство США в Багдаде. После этого 2 января американская авиация нанесла удар по аэропорту Багдада, в ходе которого был убит известный иранский генерал Сулеймани. Он командовал спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс», организующим операции иранских вооруженных сил за рубежом. Спецподразделение было признано в США террористической организацией.

В ответ иранский Корпус стражей исламской революции нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке. Никто не погиб.

В Пентагоне заявили, что атака была санкционирована Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом». Министр юстиции США Уильям Барр в свою очередь назвал убийство Сулеймани легитимным, сочтя его самообороной.

Глава МИД России Сергей Лавров оценил ликвидацию иранского генерала как кульминацию противоправных действий США и счел ее неприемлемой.

20 июля власти Ирана казнили Махмуда Мусави Маджда, который обвинялся в шпионаже на ЦРУ, а также передаче данных о передвижениях генерала Касема Сулеймани.

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