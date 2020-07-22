Два за четыре: Дмитрий Кулагин покидает «Локо»

Баскетбольный «Локомотив-Кубань» принял решение расстаться со своей главной звездой Дмитрием Кулагиным, сообщил «Известиям» источник в краснодарском клубе. Контракт защитника был заключен по схеме «2+2». Сейчас второй год подошел к концу, и у обеих сторон была опция выхода из соглашения до 1 августа. В итоге руководство «Локо» ею воспользовалось. Агент Кулагина Валерий Холин пока не подтвердил эту информацию, но отметил, что игрок готов к любому развитию событий.

В «Локомотиве» отказались общаться на эту тему. Источник в клубе отметил, что решение уже давно принято.

— Официально об этом объявят в ближайшие дни, в нынешних условиях клубу проблематично продолжать сотрудничество с Дмитрием Кулагиным. У него слишком высокая зарплата, — пояснил собеседник «Известий».

Официальный представитель игрока Валерий Холин заявил, что Дмитрий Кулагин пока не ведет переговоров с другими командами.

— Мы ждем до 1 августа, — рассказал «Известиям» Валерий Холин. — Если «Локомотив-Кубань» выйдет из контракта, мы начнем переговоры с другими клубами, если нет, то он спокойно продолжит готовиться к новому сезону. Пока мы не общаемся с другими клубами, это некорректно. При этом Дима готов к любому развитию событий. Будем откровенны, ситуацию определяет покупатель, а не продавец. Только если ты не Майк Джордан.

Пока один из лидеров национальной команды занимается индивидуально.

— Сейчас он находится в Кабардино-Балкарии, в горной местности, — продолжил Валерий Холин. — Много работает с личным тренером и находится в отличной форме. Могу сказать, что он с пользой провел карантин и в следующем сезоне будет еще сильнее.

Дмитрий Кулагин присоединился к «Локо» по ходу сезона-2017/18 и помог краснодарцам выиграть Кубок России, став самым ценным игроком «Финала четырех», а также дойти до финала Еврокубка-2017/18. В мае 2018-го в клубе решили заключить с россиянином четырехлетний контракт («2+2»). Такое длительное соглашение — большая редкость для европейского баскетбола, но вокруг одного из ключевых игроков сборной в Краснодаре хотели строить всю команду.

Правда, сезон-2018/19 не оправдал ожиданий боссов клуба. Кулагин был лидером «Локо» по набранным очкам и передачам в Единой лиге (12,7/4,7 — в среднем за игру), но команда снова не смогла преодолеть стадию 1/4 финала — уступив «Зениту» (1:3 в серии). В Еврокубке краснодарцы также не прошли первый раунд плей-офф, проиграв казанскому УНИКСу (1:2). Во многом такие результаты можно объяснить частой сменой главных тренеров — за девять месяцев во главе команды успели постоять Саша Обрадович, Владе Йованович и Боб Доневальд-младший.

В сезоне-2019/20 боссы «Локо» продолжили тренерские эксперименты. Титулованный итальянец Лука Банки продержался на своем посту всего 4,5 месяца. Затем с командой недолго работал его ассистент Богдан Карайчич, и, наконец, в декабре 2019 года краснодарцев возглавил Евгений Пашутин. При российском специалисте результаты пошли в гору — клуб выдал победную серию из восьми матчей и закрепился в топ-3 Единой лиги. Кулагин был одним из ключевых элементов этого рывка. Когда защитник получил травму, команда уступила в двух матчах из трех. Затем случилась приостановка сезона, а потом и его досрочное завершение.

До перехода в «Локомотив» Кулагин два года провел в ЦСКА, став чемпионом Евролиги-2015/16 и дважды выиграв Единую лигу. В составе армейцев баскетболист был заметным игроком ротации, но в решающих матчах сезона Димитрис Итудис практически не доверял ему времени на площадке, используя других защитников — Милоша Теодосича, Нандо де Коло, Аарона Джексона и Кори Хиггинса.

В сборной России на Евробаскете-2017 Дмитрий Кулагин показал себя во всей красе. Выступал на трех позициях: разыгрывающего, защитника и форварда. Он оказался полезен команде как в защите, так и в нападении — снимал нагрузку с Алексея Шведа своими индивидуальными номерами, совершал проходы под щит и в целом показал себя командным игроком.

Также Кулагин очень ярко проявил себя в отборе чемпионата мира – 2019. Во многом его суперигра в двух решающих матчах с Финляндией позволила нашей сборной получить путевку в Китай. В Поднебесной защитник не смог выступить из-за травмы — незадолго до поездки в Ухань игроку была сделана операция на глазах.