Глава МИД Ирана на встрече с Лавровым передал послание Путину

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым передал послание президенту России Владимиру Путину. Об этом 21 июля сообщил журналистам глава российского внешнеполитического ведомства.

«Послание было передано в ходе телефонного разговора, и затем мы провели переговоры здесь, в особняке министерства иностранных дел», — отметил он.

По итогам переговоров с Зарифом Лавров отметил, что Россия намерена прилагать все усилия для сохранения соглашения по иранской ядерной программе. По словам министра, совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) способствовал обеспечению глобальной стабильности и безопасности.

«Убеждены, что только равноправное и конструктивное взаимодействие как между его участниками, так и в рамках МАГАТЭ будет способствовать сохранению компромиссных договоренностей, закрепленных в резолюции Совета Безопасности ООН 2231», — подчеркнул он.

Ранее во вторник Лавров выразил уверенность, что СВПД, называемый также ядерной сделкой, сохранится. Министр подчеркнул, что и Россия, и Иран делают всё возможное для возвращения СВПД в устойчивое русло. Кроме этого, интерес к сохранению соглашения проявляют также члены СВПД от Европы.

В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали СВПД. Документ подразумевает отмену санкций против Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

В 2018 году американская сторона вышла из договора, восстановила некоторые санкции против Ирана и ввела новые.