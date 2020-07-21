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Лавров выразил уверенность в сохранении ядерной сделки с Ираном

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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом во вторник, 21 июля, выразил уверенность, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), называемый также «ядерная сделка», сохранится.

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«Рассматриваем нашу встречу как важный этап в общих усилиях, которые сейчас предпринимают оставшиеся участники СВПД по сохранению этого важнейшего достижения многосторонней дипломатии. Считаем деструктивной во всех смыслах линию, которую взяли наши американские коллеги на полное разрушение и этого важнейшего документа», — приводит слова Лаврова «РИА Новости».

Министр подчеркнул, что и Россия, и Иран делают всё возможное для возвращения СВПД в устойчивое русло. Кроме этого, интерес к сохранению соглашения проявляют также члены СВПД от Европы.

Совместный всеобъемлющий план действий подписали Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия в 2015 году. Документ предполагает отмену санкций против Ирана в обмен на прекращение ядерных разработок.

В 2018 году американская сторона вышла из договора, восстановила ряд санкций против Ирана и ввела новые.

16 июля 2020 года глава Исламской Республики Иран Хасан Роухани в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил приверженность СВПД. Также он указал на необходимость равноправного и конструктивного взаимодействия участников соглашения.

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