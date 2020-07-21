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В Росздравнадзоре зафиксировали рост смертности в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России зафиксирован рост уровня смертности в первом полугодии 2020 года. Это произошло, в основном, из-за летальных исходов в результате заражения коронавирусом. Такое заявление сделала глава Росздравнадзора Алла Самойлова во вторник, 21 июля.

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«К сожалению, <...> оперативные данные первого полугодия показывают о том, что мы наблюдаем рост смертности. В основном это связано, конечно же, с новой коронавирусной инфекцией, но при этом, <...> увы, не во всех субъектах картина выглядит одинаково», — приводит ее слова ТАСС в ходе заседания рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья по законодательному сопровождению и мониторингу реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Она отметила, что в ряде субъектов страны наблюдается значительный прирост смертности — более тысячи человек на регион. В этих субъектах увеличены как абсолютные, так и относительные показатели убыли населения.

Самойлова указала, что в 45 регионах страны медицинские организации, предназначенные для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, не были выведены из оказания помощи пациентам с COVID-19 из-за чего происходило перекрещивание больных и здоровых людей.

Она отметила, что в будущем это должно послужить уроком не только для того, чтобы правильно выстраивать маршрутизацию больных, но и для формирования достаточных запасов необходимого оборудования.

13 июля президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с летальностью от коронавируса в России выглядит неплохо. Глава государства отметил, что в стране от COVID-19 на 100 тыс. населения летальность в разы ниже, чем во многих других странах.

Сравнила смертность от коронавируса в России и других странах и вице-премьер РФ Татьяна Голикова 15 июля. По ее словам, по данным на май летальность от инфекции составила 2,3%, что значительно ниже, чем в других государствах.

Тогда же Голикова заявила, что смертность за пять месяцев текущего года в России не выросла по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

26 июня министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в прошлом году показатель смертности уменьшился на 1,6% в годовом выражении и составил 12,3 случая на тысячу населения.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

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В России на сегодняшний день по данным портала стопкоронавирус.рф число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составило 783 328, умерло в результате заражения 12 580 человек, выздоровели 562 384 пациента.

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