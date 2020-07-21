Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Онищенко призвал думать о предстоящем сезоне гриппа вместо коронавируса
Общество
Прощание с телеведущим Беляевым пройдет на Троекуровском кладбище
Туризм
Россияне сократили пятую часть своих расходов на отпуск
Мир
Военные самолеты США провели разведку над Черным морем у границ России
Мир
Захвативший заложников в Луцке обстрелял дрон спецслужб

Прощание с режиссером Боголюбовым прошло в закрытом формате

0
Фото: Союз кинематографистов России
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Церемония прощания с режиссером анимационных фильмов Александром Боголюбовым прошла в закрытом формате. Об этом во вторник, 21 июля, заявили «РИА Новости» в Союзе кинематографистов России.

«С Боголюбовым простились на закрытой церемонии, его кремировали», ― рассказали агентству, добавив, что присутствовали лишь самые близкие люди.

Режиссер скончался накануне в возрасте 86 лет.

Александр Боголюбов родился в Москве 29 декабря 1934 года. В 1962 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И.К. Карпенко-Карого. Работал режиссером на Одесской киностудии, студии «Киевнаучфильм», а также «Мульттелефильм». С 1970 года выступал режиссером-постановщиком студии художественных фильмов творческого объединения «Экран».

В качестве режиссера работал над такими игровыми фильмами, как «Мелодия на два голоса», «Батальоны просят огня» (совместно с В. Чеботаревым). Кроме того, он работал над анимационными фильмами «Бумеранг», «Приключения Незнайки» (серии «Воздушное путешествие» и «Возвращение») и «Волшебник Изумрудного города».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020