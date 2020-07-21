Прощание с режиссером Боголюбовым прошло в закрытом формате

Церемония прощания с режиссером анимационных фильмов Александром Боголюбовым прошла в закрытом формате. Об этом во вторник, 21 июля, заявили «РИА Новости» в Союзе кинематографистов России.

«С Боголюбовым простились на закрытой церемонии, его кремировали», ― рассказали агентству, добавив, что присутствовали лишь самые близкие люди.

Режиссер скончался накануне в возрасте 86 лет.

Александр Боголюбов родился в Москве 29 декабря 1934 года. В 1962 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И.К. Карпенко-Карого. Работал режиссером на Одесской киностудии, студии «Киевнаучфильм», а также «Мульттелефильм». С 1970 года выступал режиссером-постановщиком студии художественных фильмов творческого объединения «Экран».

В качестве режиссера работал над такими игровыми фильмами, как «Мелодия на два голоса», «Батальоны просят огня» (совместно с В. Чеботаревым). Кроме того, он работал над анимационными фильмами «Бумеранг», «Приключения Незнайки» (серии «Воздушное путешествие» и «Возвращение») и «Волшебник Изумрудного города».