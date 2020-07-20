Умер режиссер «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов

Режиссер анимационных фильмов «Приключения Незнайки и его друзей» и «Волшебник Изумрудного города» Александр Боголюбов скончался в возрасте 86 лет. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича», — говорится в сообщении.

В Союзе кинематографистов РФ также выразили соболезнования родным и близким Боголюбова, пишет RT.

Как пишет ТАСС, ранее Боголюбова неоднократно госпитализировали. Его сын Оскар Кучера сообщал о госпитализациях в январе и июне 2020 года.

Александр Боголюбов родился в Москве 29 декабря 1934 года. В 1962 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого. Работал режиссером на Одесской киностудии, студии «Киевнаучфильм», а также «Мульттелефильм». С 1970 года выступал режиссером-постановщиком студии художественных фильмов творческого объединения «Экран».

В качестве режиссера работал над такими игровыми фильмами, как «Мелодия на два голоса», «Батальоны просят огня» (совместно с В. Чеботаревым»), пишет НСН. Кроме того, он работал над анимационными фильмами «Бумеранг», «Приключения Незнайки» (серии «Воздушное путешествие» и «Возвращение») и «Волшебник Изумрудного города» (фильмы 4 и 5), пишет агентство городских новостей «Москва».