Сдать в резерв: станет ли аренда иностранных нефтехранилищ мировым трендом

На фоне заполнения мировых хранилищ нефти некоторые страны планируют переходить на хранение черного золота в резервуарах других государств. Первой может стать Индия — власти уже рассматривают варианты размещения сырья в американских хранилищах. Предполагается, что это будет дешевле и поможет сэкономить время на возведение новых объектов. Переговоры о подобной услуге ведет и Австралия. Однако такая тенденция несет риски: хранящаяся в чужой стране нефть не сможет гарантировать энергетическую безопасность государствам, решившимся на такой шаг, отмечают эксперты.

Индийское ноу-хау

Аренда стратегических резервуаров для хранения собственной нефти в другой стране — новое явление на рынке. Но популярность такой услуги в мире может вырасти на фоне дефицита свободных мощностей. Главным провайдером услуги в этом случае станут США.

Так, на днях Press Trust of India (PTI) сообщило, что первой страной, решившейся хранить часть запасов нефти в США, станет Индия. По данным агентства, создание страной собственных дополнительных резервуаров потребует огромных затрат и займет несколько лет, в то время как аренда американских повлечет небольшие расходы.

нефть Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Хранящуюся за рубежом нефть Индия сможет использовать как для собственного потребления, так и для продажи на мировом рынке в случае роста цен, считают эксперты. Ранее возможность такой меры была отмечена и руководством страны. 17 июля Вашингтон и Нью-Дели подписали меморандум о взаимопонимании, который предоставляет индийской стороне возможность аренды подземных резервуаров для хранения нефти в штатах Техас и Луизиана.

Согласно данным PTI, сегодня Индия хранит около 38 млн баррелей в подземных резервуарах и планирует увеличить запасы до 47 млн баррелей. США имеют возможности для размещения индийской нефти — страна располагает крупнейшими в мире резервуарами для хранения черного золота. По данным управления энергетической информации минэнерго США, они способны вместить 714 млн баррелей, а на 10 июля их заполненность составила около 656 млн баррелей.

Хранилища многих стран заполнились в связи с падением спроса и цен на нефтепродукты в этом году. Так, например, коммерческие запасы черного золота государств Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в мае 2020-го выросли почти на 82 млн баррелей и превысили 3,2 млрд баррелей, следует из июльского отчета Международного энергетического агентства.

Выгодная сделка

В Минэнерго РФ «Известиям» не прокомментировали, может ли аренда нефтехранилищ у других стран стать популярной в мире. Однако некоторые эксперты считают, что в нынешней ситуации государства-покупатели могут быть заинтересованы в услуге, чтобы расширить таким образом свои запасы.

Аренда американских хранилищ поможет Индии подстраховаться на случай кризисных ситуаций на мировом рынке, считает финансовый аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский. Есть вероятность резкого роста цен на нефть уже к концу года — его может вызвать обострение ситуации на Ближнем Востоке.

— Индия решила запастись нефтью впрок — ситуация на Ближнем Востоке может обостриться, что сильно изменит цены к концу года, — считает эксперт.

В последнее время происходит много аварий на промышленных объектах Ирана, которые могут умышленно провоцироваться извне, что обостряет напряжение в регионе, добавил он. А крупный конфликт на Ближнем Востоке способен вызвать резкий скачок цен. Поэтому подстраховка Индии выглядит оправданной, отметил он.

По словам директора по исследованиям VYGON Consulting Марии Беловой, аренда стратегических хранилищ у других стран — явление новое и может вызвать интерес у некоторых государств. Воспользоваться нефтехранилищами США могли бы дружественные страны, у которых отсутствуют собственные достаточные резервы. Так, например, подобно Индии переговоры с США ведет Австралия. В апреле страна взяла на себя обязательства потратить около $60 млн на создание запаса нефти для хранения в Штатах.

По мнению эксперта, именно США могут стать основным провайдером такой услуги в мире — в стране находятся самые крупные резервуары для хранения стратегических нефтяных запасов.

Подобная практика может стать выгодной для стран, не имеющих достаточных объемов нефтехранилищ и желающих заработать на торговых операциях, например, на перепродаже сырья в период высоких цен, считает директор Центра энергетических исследований ВШЭ Вячеслав Кулагин. Впрочем, серьезным мировым трендом такой услуге не стать. В подобных сделках смогут участвовать лишь крупные компании, имеющие флот, достаточно персонала и все необходимые возможности логистики.

— Для маленьких игроков такая опция просто неинтересна, затраты на логистику и аренду хранилищ окажутся намного выше возможных выгод от сделки. Поэтому большинство покупателей нефти всё же предпочтет хранение рядом с точкой потребления, то есть в своих странах, — пояснил эксперт.

Поставил под сомнение экономическую целесообразность новой услуги и замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

— В данный момент услуга имеет смысл только в том случае, если заказчик отправляет на хранение нефть, добытую на территории самих Соединенных Штатов. Такой подход оправдан в условиях низких цен на американское черное золото и дороговизны фрахта нефтетанкеров. Заказчик закупает сырье, но не везет его к себе, а ждет благоприятного момента, когда аренда танкеров станет дешевле, а нефть — дороже , — отметил эксперт.

Кроме того, подобный подход имеет смысл, если заказчик владеет перерабатывающими мощностями на территории США, добавил он.

От рисков не уйти

Использование чужих резервуаров может нести риски для решившейся на это страны, в частности, Индии, считает руководитель рабочей группы по ценообразованию и рынкам при Минэнерго Вячеслав Мищенко.

— Возможно, в дальнейшем эту нефть придется доставлять в Индию, но сложно прогнозировать, как будут меняться ставки фрахта. C марта– апреля они выросли практически в 10 раз, — отметил эксперт.

Если в начале марта 2020 года ставки фрахта нефтеналивных танкеров составляли около $20 тыс. в сутки, то уже в середине того же месяца могли превышать $200 тыс., писали западные СМИ. В итоге Индия не уходит от рисков изменения структуры рынка, но даже увеличивает их.

нефть Фото: TASS/EPA/VALDA KALNINA

Однако самое важное — это риски для энергетической безопасности страны.

— Если, например, США будут не на вашей стороне, то все ваши активы могут быть арестованы, в том числе и нефть, которая находится в их хранилищах и которую вы просто не получите , — отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.