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Абхазия продлила ограничения на въезд в республику до 28 июля

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Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук
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Ограничения по пересечению границы Абхазии с Россией продлены до 28 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте главы республики во вторник, 21 июля.

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Решение принято на основании решения координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 20 июля. Исключение сделано для дипломатов, аккредитованных в республике, военных погрануправления ФСБ РФ в Абхазии и объединенной российской военной базы, водителей, осуществляющих грузовые перевозки.

Ранее власти республики ограничили въезд в страну до 21 июля. 7 апреля в Абхазии объявили о закрытии границы с Россией.

По данным на 21 июля, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 783 328, умерли 12 580 пациентов, выздоровели ― 562 384.

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