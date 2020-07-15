Президент Абхазии продлил ограничения на границе с Россией до 21 июля

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 21 июля ограничения по пересечению границы с Россией в рамках защиты населения от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 15 июля, сообщается на сайте президента.

«Президент Республики Абхазия подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение <...> «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19», которое предусматривает продление режима ограничений на государственной границе до 21 июля 2020 года», — говорится в сообщении.

7 апреля власти республики объявили о закрытии границы с Россией. Исключение сделано для дипломатов, аккредитованных в Абхазии, военнослужащих погрануправления ФСБ РФ и Объединенной российской военной базы и международных грузовых перевозок.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 15 июля в республике с начала пандемии зафиксировано 38 случаев коронавирусной инфекции, из них один летальный. На сегодняшний день в Абхазии нет ни одного активного случая COVID-19.