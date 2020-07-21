СК объединил дела о продаже детей в Москве и Подмосковье

Следственный комитет (СК) России объединил уголовные дела о продаже детей от суррогатных матерей в Москве и Подмосковье. Об этом 21 июля сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы обвиняемых.

«Арестованные врачи фигурируют в обоих делах. В этой связи уголовные дела объединены следствием в одно производство», — приводит его слова ТАСС.

Трунов настаивает на том, что дети, которые находятся в лечебном учреждении, не могут быть вещественным доказательством по делу и должны быть переданы их законным представителям.

Ранее, 16 июля, СК попросил арестовать четырех человек по этому делу. Уточнялось, что всем им предъявлено обвинение по ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми»).

15 июля Басманный суд уже отправил в СИЗО других четырех врачей, обвиняемых в торговле младенцами в Москве. В отношении всех обвиняемых по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы») избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 сентября.

Под арестом оказались два врача, которые на момент преступления работали в элитной частной московской клинике «К+31», эмбриолог Тарас Ашитков и гинеколог Юлианна Иванова, а также гинекологи Лилия Панаиоти и Валентина Чернышова.

В январе этого года в квартире в подмосковном Одинцово нашли тело младенца. Ребенок родился с патологией, и мать решила отказаться от него, передав фирме, занимавшейся суррогатным материнством. В результате малыш оказался в подпольной детской передержке, где не было врачей, которые могли бы сохранить жизнь ребенку, и вскоре младенец умер. Помимо этого ребенка в импровизированном приюте находились еще трое детей. Их отправили на обследования. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Торговля людьми».