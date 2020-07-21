В ФМБА заявили в невозможности передачи бубонной чумы от человека человеку

Бубонная чума не может передаваться от человека человеку. Об этом во вторник, 21 июля, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.

«Передача бубонной чумы (от человека к человеку. ― Ред.) вообще невозможна. Бубонная чума вообще не заразна», ― отметил он в ходе пресс-конференции.

Кроме того, Никифоров добавил, что это легкая форма чумы. Однако если ее возбудитель осядет в легких, то возможна передача воздушно-капельным путем посредством кашля.

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, 1 июля зафиксировали вспышку бубонной чумы. Предположительно, причиной распространения заболевания является употребление в пищу мяса сурков. На следующий день в посольстве России в Улан-Баторе заверили, что поводов для беспокойства нет, так как местные власти предпринимают все необходимые меры.

Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев также указал, что опасности распространения бубонной чумы в России нет, несмотря на возможность единичных случаев заражения.

Он указал, что в России работают противочумные институт и станции, сотрудники которых ведут отлов сусликов, сурков, мышей и исследуют их на наличие патогена.