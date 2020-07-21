Прямой эфир
Сюжет:

Вакцину от COVID-19 зарегистрируют после второй фазы испытаний

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вопрос о регистрации вакцины от коронавируса, созданной Центром имени Гамалеи, будет решаться по завершении второй фазы клинических испытаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ 21 июля.

От всех бед: вакцина против COVID-19 может появиться в сентябре
Испытания проходят успешно, говорят вирусологи

«В настоящее время вторая фаза клинических испытаний вакцины, разработанной НИЦ микробиологии и эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, продолжается и находится на завершающем этапе. По окончании будет решаться вопрос о ее государственной регистрации», — говорится в сообщении.

Ранее 21 июля Минобороны РФ сообщило об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, проведенных совместно 48-м ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и госпиталем имени Бурденко.

На протяжении клинических испытаний добровольцы из числа военнослужащих и гражданских находились под постоянным наблюдением специалистов госпиталя имени Бурденко, ранее неоднократно принимавших участие в проведении клинических испытаний лекарственных препаратов, в том числе вакцин. На момент выписки добровольцы, получив иммунитет к коронавирусу, чувствовали себя нормально.

20 июля стало известно, что Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа им. А.А. Смородинцева в Санкт-Петербурге в середине августа приступит к клиническим испытаниям исследований еще одной вакцины от коронавируса.

Испытания вакцин также идут в Российском фонде прямых инвестиций и Сеченовском университете.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020