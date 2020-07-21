Вакцину от COVID-19 зарегистрируют после второй фазы испытаний

Вопрос о регистрации вакцины от коронавируса, созданной Центром имени Гамалеи, будет решаться по завершении второй фазы клинических испытаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ 21 июля.

«В настоящее время вторая фаза клинических испытаний вакцины, разработанной НИЦ микробиологии и эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, продолжается и находится на завершающем этапе. По окончании будет решаться вопрос о ее государственной регистрации», — говорится в сообщении.

Ранее 21 июля Минобороны РФ сообщило об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, проведенных совместно 48-м ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и госпиталем имени Бурденко.

На протяжении клинических испытаний добровольцы из числа военнослужащих и гражданских находились под постоянным наблюдением специалистов госпиталя имени Бурденко, ранее неоднократно принимавших участие в проведении клинических испытаний лекарственных препаратов, в том числе вакцин. На момент выписки добровольцы, получив иммунитет к коронавирусу, чувствовали себя нормально.

20 июля стало известно, что Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа им. А.А. Смородинцева в Санкт-Петербурге в середине августа приступит к клиническим испытаниям исследований еще одной вакцины от коронавируса.

Испытания вакцин также идут в Российском фонде прямых инвестиций и Сеченовском университете.