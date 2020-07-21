За сутки в России выявлено 5842 случая коронавируса

5842 случая коронавируса выявлено в России за последние сутки. Об этом сообщил оперативный штаб во вторник, 21 июля.

Наибольшее число пациентов зарегистрировано в Москве (602) и ХМАО (228).

Зафиксировано 153 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8782 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 783 328 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 580 летальных исходов, выздоровели 562 384 человека.

Накануне в России было выявлено 5940 случаев коронавируса. В этот же день оперативный штаб сообщил сразу о двух рекордах: минимальная смертность с 4 мая (85 случаев), в Санкт-Петербурге впервые с 28 апреля зафиксировано менее 200 новых случаев коронавируса,

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