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За сутки в России выявлено 5842 случая коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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5842 случая коронавируса выявлено в России за последние сутки. Об этом сообщил оперативный штаб во вторник, 21 июля.

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Наибольшее число пациентов зарегистрировано в Москве (602) и ХМАО (228).

Зафиксировано 153 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8782 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 783 328 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 580 летальных исходов, выздоровели 562 384 человека.

Накануне в России было выявлено 5940 случаев коронавируса. В этот же день оперативный штаб сообщил сразу о двух рекордах: минимальная смертность с 4 мая (85 случаев), в Санкт-Петербурге впервые с 28 апреля зафиксировано менее 200 новых случаев коронавируса,

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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