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В России выявлено 5940 случаев коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За сутки в России выявлено 5940 случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб в понедельник, 20 июля.

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Максимальное число случаев обнаружено в Москве — 578, минимальное — в Еврейской АО (1).

За сутки зафиксировано 85 летальных исходов, полностью выздоровело 3258 человек.

С начала пандемии в России выявлено 777 486 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 12 427 летальных исходов, выздоровели 553 602 человека.

Инфографика

19 июля в Санкт-Петербурге зафиксировано минимальное с конца апреля количество новых случаев — 202.

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