В Петербурге за сутки выявили минимальное с конца апреля число больных COVID-19

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 202 новых случая коронавирусной инфекции, что стало рекордным показателем с конца апреля. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 за 19 июля.

Так, Северная столица заняла пятое место по количеству выявленных пациентов за сутки. Общее количество заболевших с начала вспышки инфекции в городе достигло 29 346, из которых 1781 человек умер. При этом из больниц выписаны 22 313 пациентов.

В Ленинградской области зарегистрировали 45 новых заболевших.

15 июля стало известно, что антитела к коронавирусной инфекции есть у 8% жителей Санкт-Петербурга.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

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