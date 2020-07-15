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Ученые обнаружили антитела к коронавирусу у 8% жителей Петербурга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Антитела к коронавирусной инфекции есть у 8% жителей Санкт-Петербурга. Об этом говорится в исследовании Европейского университета, результаты которого опубликованы на сайте вуза в среду, 15 июля.

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«Завершен первый этап популяционного исследования распространенности SARS-CoV-2 среди жителей города. Около 8% петербуржцев — носители антител к коронавирусу. Как минимум 25% из них перенесли заболевание бессимптомно», — говорится в заявлении.

Первый этап исследования проводился с 27 мая по 26 июня. Кроме непосредственного тестирования 1054 человек ученые провели еще и опрос 6,5 тыс. респондентов. Специалисты хотели выяснить взаимосвязь поведенческих характеристик и наличия антител в организме.

«У людей, которые сообщали, что чаще стали мыть руки в ходе эпидемии, реже обнаруживались антитела: 6,2% против 9,3%, что примерно на треть ниже. Антитела в три раза чаще находили у людей, которые уже проходили обследование на коронавирус (16,2% против 5,2%)», — сообщили научные сотрудники.

Согласно последним данным, в Петербурге зафиксировано 28 406 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 21 746 человек, скончались — 1676.

Ранее 15 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на данный момент уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в России составляет более 26%.

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В конце июня сотрудники медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне провели исследование сохранения долговременного иммунитета после COVID-19 и выяснили, что определенная доля переболевших со временем теряет антитела.

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