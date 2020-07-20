Оперативный штаб сообщил о нескольких рекордах по коронавирусу

За последние сутки в России зарегистрировано 85 смертей от коронавируса. Это минимальный показатель с 4 мая, сообщил оперативный штаб в понедельник, 20 июля.

Рекорд также поставлен в Санкт-Петербурге: там выявлено 195 случаев коронавируса. Впервые с 28 апреля число новых пациентов ниже 200. Накануне в городе было зафиксировано 202 новых случая — минимум с конца апреля.

За последние сутки в России выявлено 5940 новых пациентов с коронавирусом. Это первый с 29 апреля случай, когда заболевших меньше 6 тыс. за сутки.

С начала пандемии в России выявлено 777 486 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 12 427 летальных исходов, выздоровели 553 602 человека.

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