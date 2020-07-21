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Зарплаты в России за год выросли на 14%

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Зарплаты, которые предлагают работодатели в России, выросли на 14% за год. Исследование провели специалисты известного агрегатора по поиску работы. В описании вакансии указывают сумму в 49,5 тыс. рублей — это среднее значение. Одновременно ожидания соискателей снизились. В среднем россияне просят за свой труд около 44 тыс. вместо 45 тыс. год назад. Особенно важные кадры сейчас — домашний персонал. Труд нянечек, сторожей и сотрудников клининга оценивают в сумму от 37 до 50 тыс. рублей. Специалисты отмечают, что спрос на гувернанток и уборщиков растет с 2015 года. На приличный оклад стоит рассчитывать рабочим: в частности, те, кто трудится в сфере добычи сырья, могут заработать за месяц до 69 тыс. Подробнее о новом исследовании рынка труда читайте на сайте IZ.RU.

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