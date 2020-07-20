Спрос рождает ожидания: предлагаемые зарплаты за год выросли на 14%

Зарплаты, которые предлагают работодатели новым сотрудникам, за год выросли на 14%, а вот требования соискателей по поводу вознаграждения, наоборот, снизились — в среднем по России с 45,4 тыс. рублей до 44,4 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные мониторинга компании HeadHunter, с которыми ознакомились «Известия». Больше всего уменьшились ожидания тех, кто трудится в сфере консалтинга, маркетинга и рекламы. А наибольший рост доходов рекрутеры сулят домашнему персоналу и рабочим.

Гувернантки и клининг

Зарплаты, которые работодатели предлагали соискателям в июне, выросли на 14%, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствует исследование hh.ru. Средняя сумма увеличилась с 43,4 тыс. рублей до 49,5 тыс. рублей). Больше всего выросли предлагаемые зарплаты домашнего персонала — на 36% (с 37 тыс. рублей до 50,2 тыс. рублей). Высоко рекрутеры ценят и рабочих, где динамика составила 31% (с 43,9 тыс. рублей до 57,5 тыс. рублей). Сотрудники из сферы добычи сырья могут рассчитывать на заработную плату на 12% больше, чем в прошлом году (с 62,2 тыс. рублей до 69,7 тыс. рублей).

Но есть и сферы, где предложения по оплате, наоборот, снизились: это область страхования (-4%, до 44,5 тыс. рублей), госслужба (-6%, до 40,3 тыс. рублей) и работа для студентов (-8%, до 33,9 тыс. рублей).

Рост связан с тем, что работодатели индексируют заработные платы в соответствии с инфляцией, предположила в беседе с «Известиями» замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

клин Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Реальные зарплаты россиян снизились, причем во многом — за счет премиального фонда , подчеркнула директор Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина.

— Рост возможен тогда, когда есть динамика конкретной экономической составляющей. Сегодня, после такого жесткого коронавирусного удара, и в отраслевом сегменте, и в целом по стране нет ресурса, за счет которого можно было бы существенно увеличить зарплаты, — полагает эксперт.

Однако, отметила она, спрос на домашний персонал в стране действительно есть. Он стабильно растет последние пять лет. К этой категории относятся и тьюторы, и гувернеры с гувернантками, и сотрудники сферы клининга, и сторожа. При этом, сказала эксперт, их услугами пользуются не только люди с высоким доходом. Просто большинство россиян не сотрудничают с такими работниками на постоянной основе, а нанимают их периодически, когда в этом есть необходимость.

— А вот показатели роста зарплат по рабочим специальностям в этом исследовании меня смущают. Экономический процесс еще не настолько активен, чтобы на рабочий персонал был большой спрос, — заявила Любовь Храпылина.

Заниженные ожидания

При этом сами соискатели, согласно исследованию, не страдают завышенными ожиданиями. В своих резюме они указывают желаемый доход в среднем на 2% меньше, чем в 2019-м. Сумма за год снизилась с 45,4 тыс. рублей до 44,4 тыс. рублей. Наиболее пессимистично настроены те, кто работает в консультировании: их желаемая зарплата уменьшилась на 10% (с 65,2 тыс. рублей до 58,7 тыс. рублей). На 4% снизили свои ожидания пиарщики и рекламщики (с 51,9 тыс. рублей до 49,8 тыс. рублей). А вот строители, напротив, ждут, что заработают на 4% больше, чем прошлым летом (вместо 65,5 тыс. рублей — 68,2 тыс. рублей).

Заниженные ожидания соискателей Любовь Храпылина назвала логически обоснованными: после кризиса, связанного с пандемией коронавируса, многие потеряли работу, а экономика восстанавливается медленно. Из-за этого конкуренция на рабочие места усилилась, и россияне готовы зарабатывать меньше, чтобы иметь хоть что-то.

деньги Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков усомнился в результатах исследования. Он напомнил, что реальные доходы россиян, по данным по государственной статистики за II квартал, уменьшились на 8%.

— И то, что среди резюме в определенных отраслях наличествует какой-то рост, не дает повода говорить, что зарплаты в данной отрасли увеличились, — пояснил эксперт.

При этом зарплатные ожидания граждан, подчеркнул он, снизились на самом деле. Произошло это из-за уменьшения количества рабочих мест.

— Причем на сохраняемых рабочих местах зарплаты либо заморожены, либо сокращены, — сказал эксперт.

Неудивительно, что люди, не желая лишиться места совсем, соглашаются на более низкий уровень оплаты труда, резюмировал он.