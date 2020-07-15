Лучше меньше: рост зарплат замедлился в два раза

С началом кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, более половины (56%) российских работодателей сократили фонд оплаты труда (ФОТ). Уменьшить его в ближайшем полугодии намерены еще 28% компаний, а в 23% он, наоборот, вырастет. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга компании HeadHunter. При этом в общей сложности с начала года динамика положительная — зарплаты россиян выросли на 3-4%. Эксперты отрасли связывают это с увеличением нагрузки на сотрудников за небольшие премии. Кроме того, доходы работающих россиян большими темпами поднимались в I квартале, до эпидемии COVID-19, — поступления от НДФЛ за это время выросли на 12%.

На прибавку не надейся

Согласно исследованию hh.ru «Рынок труда и зарплаты в России в первом полугодии 2020 года», темпы роста заработной платы в стране по сравнению с прошлым годом замедлились в два раза. Однако динамика все равно остается положительной — 3% для линейных руководителей, ведущих и начинающих специалистов и 4% — для остальных.

Самый большой рост показали зарплаты Северо-Кавказского (5%) и Сибирского (4,1%) федеральных округов. Самый низкий — Дальнего Востока (0,2%) и СЗФО (0,4%).

Наиболее выгодно оказалось работать в сфере IT, а также в СМИ, рекламе, PR и продюсировании, где средняя заработная плата, по сравнению с прошлым годом, выросла на 8%. На столько же увеличились оклады и премии сотрудников, реализующих и производящих продукты питания. В сферах же здравоохранения, строительства и недвижимости, автомобильном бизнесе, розничной торговле и добывающей отрасли динамика составила всего 1%.

В некоторых областях зарплата действительно выросла, заявила «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Прежде всего это коснулось торговли продуктами питания — на самоизоляции люди покупали не меньше, а то и больше.

— Сейчас все сферы начинают приходить в себя, и если эпидемиологическая ситуация не обострится, то катастрофы не случится, и мы постепенно вернемся к прежнему уровню доходов населения , — сказала она.

В здравоохранении зарплаты выросли благодаря надбавкам за борьбу с коронавирусом, в услугах доставки и строительстве — за счет того, что многие мигранты уехали, а у россиян более высокие зарплаты ожидания, отметил проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

По его словам, за оставшуюся часть года на увеличение заработка смогут рассчитывать немногие. Ограничительные меры сняты, но кризис продолжается. Помимо врачей, курьеров и строителей, рост зарплат ожидает чиновников — ранее было принято решение об индексации их содержания на 3%. В остальных отраслях доходы в лучшем случае останутся на нынешнем уровне, заключил Александр Сафонов.

Средняя температура

Согласно исследованию, фонд оплаты труда с началом коронавирусного кризиса сократился в 56% опрошенных компаний. В среднем уменьшение произошло на 28%. Еще 28% компаний намерены снизить размер ФОТ в ближайшие полгода (речь идёт в среднем об уменьшении на 18%). Увеличить его собираются 23% организаций (в среднем на 22%).

По данным официальной статистики, в январе-апреле россияне заплатили 1,19 трлн рублей налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В тот же период прошлого года сборы НДФЛ составляли 1,16 трлн рублей. То есть в 2020-м они выросли на 2,6%. Это может быть косвенным признаком того, что общероссийский фонд оплаты труда (ФОТ) за первые четыре месяца в целом не уменьшался. Но ситуация могла измениться в мае-июне. «Известия» направили запрос в ФНС с просьбой дать комментарий и предоставить более поздние данные о сборе НДФЛ.

Ранее в ФНС рассказывали «Известиям», что в I квартале 2020 года (январь-март) поступления НДФЛ составили 905 млрд рублей, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при темпе роста заработной платы в 108,8%. Данные по поступлениям за II квартал будут подведены и опубликованы в июле, говорили в службе.

Основной источник НДФЛ — подоходный налог с зарплаты (13% от заработка), поэтому по нему можно оценивать колебания ФОТ. Но эти предположения неточны, поскольку НДФЛ также взимают с выигрышей, дивидендов, доходов от продажи собственности и т.д.

К усредненным данным стоит относиться с большим скепсисом, отметил в свою очередь зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. Последние несколько лет реальные располагаемые доходы россиян падали, за время режима самоизоляции доходы большинства работников малого и среднего бизнеса были заморожены, отметил эксперт. Во время кризиса значительные сокращения могли уже пройти в регионах с низкими зарплатами, а в более богатых субъектах еще нет. Таким образом, заработок ни у кого не вырос, но «средняя температура по больнице» увеличилась за счет исключения из выборки наименьших значений, предположил эксперт.

За счет начальства

Ситуация с небольшим ростом заработных плат — история системного характера, которая не имеет отношения к кризису, считает директор Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина.

— Повышение зарплаты специалистов с высоким доходом — руководителей, их заместителей — происходит постоянно. На остальных же сотрудников кризис, действительно, повлиял. Реальные доходы большей части населения страны не выросли, — отметила она.

С этим утверждением согласен и профессор базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова Павел Журавлев.

— Во многих случаях получается так, что зарплаты, может быть, и увеличиваются на 3-4%, но люди работают намного интенсивнее. То есть в реальности они стали меньше получать, потому что при незначительном повышении заработной платы они начали тратить в разы больше времени и усилий , — пояснил он.

По словам экспертов, чаще всего зарплатные фонды экономят при помощи сокращений штата и перекладывания обязанностей уволенного специалиста на коллег.