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Российский бизнесмен подал иск против автора «досье на Трампа»

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Фото: REUTERS/John Sibley
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Российский бизнесмен, владелец компании XBT Holding Алексей Губарев подал иск о клевете против бывшего сотрудника британской разведки (MI6) Кристофера Стила из-за своего упоминания в так называемом «досье на Трампа» 2016 года. Об этом 20 июля сообщает Daily Mail.

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Дело будет рассматриваться в Высоком суде Лондона в течение пяти дней.

Отмечается, что досье американский интернет-ресурс BuzzFeed опубликовал в январе 2017 года. Там фигурировала информация, будто Губарев был причастен ко взлому компьютерной системы Национального комитета Демократической партии.

По словам защиты бизнесмена, от обнародования отчета в значительной степени пострадала репутация российского бизнесмена и произошли финансовые потери, поэтому он намерен добиваться компенсации от Стила.

В свою очередь, адвокаты Стила уверены, что иск о клевете должен быть отклонен, поскольку их клиент не несет ответственности за публикацию досье в Buzzfeed.

В 2015 году сторонники Демократической партии и противники тогдашнего кандидата на пост президента США Дональда Трампа наняли исследовательскую фирму Fusion GPS под руководством Гленна Симпсона для составления негативного досье на Трампа.

Позже к работе подключили Стила — главу лондонской фирмы экс-сотрудников британских спецслужб. Затем портал BuzzFeed опубликовал досье, где утверждалось, что «российские агенты» обладают компрометирующей информацией о Трампе. Однако после этого Стил признавался, что его отчет основан на непроверенных фактах от «случайных» пользователей интернета.

В 2017 году Губарев обращался в суд с исковым заявлением против BuzzFeed и его редактора Бена Смита. Представитель редакции заявил, что имя россиянина удалено из публикации и принес Губареву извинения от имени издания.

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