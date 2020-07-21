В Британии не нашли данных о «вмешательстве» РФ в референдум по Brexit

Данные о «вмешательстве» России в референдум по выходу Великобритании из состава Евросоюза в 2016 году не подтвердились, сообщает The Telegraph 20 июля.

Доклад парламентского комитета по разведке запланирован к публикации во вторник, 21 июля.

При этом, отмечает издание, в документе будет отражены информация о том, что российская сторона якобы пыталась повлиять на исход референдума 2014 года о независимости Шотландии. В частности, авторы доклада назвали данную ситуацию «первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы».

Кроме того, в документе будут подвергнуты критике британские юристы, политики и финансисты, которые якобы способствовали поступлению российских денег в экономику Великобритании.

16 июля министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что у Лондона нет доказательств полномасштабного вмешательства России в выборы, но он считает, что вмешательство всё же имело место путем публикации различных документов. При этом они не были частью «широкомасштабной кампании» по вмешательству в демократические процессы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления Лондона «звучат туманно и противоречиво». По ее словам, они напоминают «тактику highly likely», применявшуюся во время «дела Скрипалей».

Речь идет о докладе, подготовленном в 2019 году парламентским комитетом по разведке и безопасности Великобритании. Правительство во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном обещало опубликовать его после формирования нового состава комитета, однако ни публикации, ни окончательного формирования комитета пока не произошло.