Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
Мир
Трамп назвал себя любимым президентом американцев
Наука
Ученый рассказал о мутации коронавируса
Общество
Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прилетел в Хабаровск
Мир
В конгрессе одобрили ужесточение санкций против «Северного потока — 2»
Сюжет:

В Британии не нашли данных о «вмешательстве» РФ в референдум по Brexit

0
Фото: Global Look Press/Alex Lentati/Keystone Press Agency
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Данные о «вмешательстве» России в референдум по выходу Великобритании из состава Евросоюза в 2016 году не подтвердились, сообщает The Telegraph 20 июля.

Палата разобщин: с чем Британия подошла к досрочным выборам
Соединенному Королевству прогнозируют «подвешенный» парламент, который мало чем будет отличаться от предыдущего

Доклад парламентского комитета по разведке запланирован к публикации во вторник, 21 июля.

При этом, отмечает издание, в документе будет отражены информация о том, что российская сторона якобы пыталась повлиять на исход референдума 2014 года о независимости Шотландии. В частности, авторы доклада назвали данную ситуацию «первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы».

Кроме того, в документе будут подвергнуты критике британские юристы, политики и финансисты, которые якобы способствовали поступлению российских денег в экономику Великобритании.

16 июля министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что у Лондона нет доказательств полномасштабного вмешательства России в выборы, но он считает, что вмешательство всё же имело место путем публикации различных документов. При этом они не были частью «широкомасштабной кампании» по вмешательству в демократические процессы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления Лондона «звучат туманно и противоречиво». По ее словам, они напоминают «тактику highly likely», применявшуюся во время «дела Скрипалей».

Речь идет о докладе, подготовленном в 2019 году парламентским комитетом по разведке и безопасности Великобритании. Правительство во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном обещало опубликовать его после формирования нового состава комитета, однако ни публикации, ни окончательного формирования комитета пока не произошло.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020