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Роналду установил рекорд по забитым голам в чемпионате Италии

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Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini
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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду установил рекорд, быстрее всех забив 50 мячей в рамках чемпионата Италии по футболу, сообщает статистический портал OptaPaolo.

20 июля в матче против «Лацио» (2:1) португалец реализовал дубль, вогнав в ворота соперников свой 50-й мяч в рамках национального первенства. Для этого ему потребовалась 61 игра.

Таким образом Роналду побил рекорд форварда «Милана» украинца Андрея Шевченко, который забил 50 голов за 68 игр, пишет «Газета.ру».

8 июля стало известно, что Роналду повторил достижение аргентинского футболиста Лионеля Месси, в десятый раз забив более 25 мячей за один турнир.

Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. Сумма трансфера форварда составила €117 млн. Контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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