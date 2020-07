Роналду установил рекорд по забитым голам в чемпионате Италии

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду установил рекорд, быстрее всех забив 50 мячей в рамках чемпионата Италии по футболу, сообщает статистический портал OptaPaolo.

20 июля в матче против «Лацио» (2:1) португалец реализовал дубль, вогнав в ворота соперников свой 50-й мяч в рамках национального первенства. Для этого ему потребовалась 61 игра.

Таким образом Роналду побил рекорд форварда «Милана» украинца Андрея Шевченко, который забил 50 голов за 68 игр, пишет «Газета.ру».

61 - Cristiano #Ronaldo is the fastest player to score 50 goals in Serie A (61 appearances) - among the players who made their debut since 1994/95. Sprinter.#JuventusLazio #SerieA pic.twitter.com/Fy6hQ6xW4W