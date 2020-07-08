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Роналду повторил достижение Месси

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Фото: Global Look Press/www.imagephotoagency.it via www./www.imago-images.de
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Португальский форвард футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду в десятый раз забил более 25 мячей за один турнир, начиная с сезона-2007/08, сообщает 8 июля «Газета.ру».

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Раньше это достижение принадлежало только аргентинскому футболисту Лионелю Месси.

Последний мяч португалец забил накануне в матче 31-го тура чемпионата Италии с «Миланом». Несмотря на забитый Роналду гол, клуб проиграл встречу со счетом 2:4.

В рамках итальянского национального чемпионата португальский футболист забил 26 мячей. При этом всего в нынешнем сезоне он провел 39 матчей в составе «Ювентуса», где забил 30 мячей и отдал семь голевых передач.

Ранее в ряде иностранных СМИ появилась информация, что английский ФК «Челси» намерен приобрести Роналду за €120 млн. Позже эту информацию опровергли.

Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. Сумма трансфера форварда составила €117 млн. Контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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