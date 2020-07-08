ФК «Милан» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии

Футболисты «Милана» одержали волевую победу над соперниками из «Ювентуса» в матче 31-го тура чемпионата Италии.

Встреча прошла 7 июля на миланском «Стадионе Джузеппе Меацца» и закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. Изначально гости вели в матче со счетом 0:2 благодаря забитым голам полузащитника Адриана Рабьо и нападающего Криштиану Роналду.

Однако в последнюю треть игры «Ювентус» пропустил подряд четыре мяча в свои ворота. Их авторами стали форвард «Милана» Златан Ибрагимович, полузащитник Франк Кесси, нападающий Рафаэл Леау и вингер Анте Ребич.

Несмотря на проигрыш футбольный клуб «Ювентус» продолжает лидировать в турнирной таблице с 75 очками. В свою очередь, «Милан» поднялся на пятое место чемпионата, у команды 49 очков.

26 июня футболисты «Ювентуса» обыграли на домашнем поле «Лечче» в матче чемпионата Италии со счетом 4:0.