Помпео отметил вклад США в запуск ОАЭ первого марсианского зонда

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с успешным запуском первого арабского зонда «Аль-Амаль» («Надежда») к Марсу, а также напомнил об американском вкладе в этот проект.

«Гордимся, что опыт и знания NASA и американских университетов оказали поддержку первой арабской стране в ее присоединении к марсианскому космическому сообществу», — написал Помпео в своем Twitter.

Он также выразил надежду, что это событие вдохновит молодежь в ОАЭ, как астронавт Нил Армстронг, первым ступивший на Луну, в свое время вдохновил американцев.

Congrats to the UAE on launching its @HopeMarsMission! Proud that American expertise from @NASA and U.S. universities supported the first Arab nation to join the Mars space community. Hope will inspire Emirati youth, just as Neil Armstrong inspired Americans 51 years ago today. pic.twitter.com/vwwDnm4jlL — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 20, 2020

Ранее ОАЭ с успешным запуском поздравил глава NASA Джим Брайденстайн. Он отметил достижения работавшей над проектом команды и поблагодарил Эмираты за вдохновение «для всех нас».

20 июня с космодромa на островe Танэгасима стартовала японская ракетa-носитель H-IIA c космическим зондом ОАЭ «Аль-Амаль» для изучения Марсa. Запуск был намечен еще на среду, 15 июля, однако не состоялся из-за неблагоприятных погодных условий.

Аппарат весом около 1350 кг был создан при сотрудничестве Космического агентствa ОАЭ, Космического центрa имени Мухаммеда бен Рашида и трех американскиx университетов.

Как ожидается, зонд достигнет Марса в 2021 году. Предполагается, что аппарат будет находиться на орбите планеты один марсианский год (687 земных дней). Ученые будут наблюдать за ежедневными и сезонными погодными циклами на Марсе, а также за пыльными бурями, которые очень сильно влияют на погоду.