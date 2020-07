Помпео отметил вклад США в запуск ОАЭ первого марсианского зонда

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с успешным запуском первого арабского зонда «Аль-Амаль» («Надежда») к Марсу, а также напомнил об американском вкладе в этот проект.

«Гордимся, что опыт и знания NASA и американских университетов оказали поддержку первой арабской стране в ее присоединении к марсианскому космическому сообществу», — написал Помпео в своем Twitter.

Он также выразил надежду, что это событие вдохновит молодежь в ОАЭ, как астронавт Нил Армстронг, первым ступивший на Луну, в свое время вдохновил американцев.

Congrats to the UAE on launching its @HopeMarsMission! Proud that American expertise from @NASA and U.S. universities supported the first Arab nation to join the Mars space community. Hope will inspire Emirati youth, just as Neil Armstrong inspired Americans 51 years ago today. pic.twitter.com/vwwDnm4jlL