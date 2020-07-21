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Помпео отметил вклад США в запуск ОАЭ первого марсианского зонда

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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis/Consolidated News Photos
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Госсекретарь США Майк Помпео поздравил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с успешным запуском первого арабского зонда «Аль-Амаль» («Надежда») к Марсу, а также напомнил об американском вкладе в этот проект.

«Гордимся, что опыт и знания NASA и американских университетов оказали поддержку первой арабской стране в ее присоединении к марсианскому космическому сообществу», — написал Помпео в своем Twitter.

Он также выразил надежду, что это событие вдохновит молодежь в ОАЭ, как астронавт Нил Армстронг, первым ступивший на Луну, в свое время вдохновил американцев.

Ранее ОАЭ с успешным запуском поздравил глава NASA Джим Брайденстайн. Он отметил достижения работавшей над проектом команды и поблагодарил Эмираты за вдохновение «для всех нас».

20 июня с космодромa на островe Танэгасима стартовала японская ракетa-носитель H-IIA c космическим зондом ОАЭ «Аль-Амаль» для изучения Марсa. Запуск был намечен еще на среду, 15 июля, однако не состоялся из-за неблагоприятных погодных условий.

Аппарат весом около 1350 кг был создан при сотрудничестве Космического агентствa ОАЭ, Космического центрa имени Мухаммеда бен Рашида и трех американскиx университетов.

Как ожидается, зонд достигнет Марса в 2021 году. Предполагается, что аппарат будет находиться на орбите планеты один марсианский год (687 земных дней). Ученые будут наблюдать за ежедневными и сезонными погодными циклами на Марсе, а также за пыльными бурями, которые очень сильно влияют на погоду.

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