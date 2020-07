В ОАЭ назвали дату запуска зонда к Марсу

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) отправят зонд «Аль-Амаль» в космос 20 июля. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщается на странице правительства ОАЭ в Twitter.

The @UAESpaceAgency and @MBRSpaceCentre have announced updated launch date & time for UAE Mars Mission on July 20th,2020 at 01:58 am UAE local time. Any further delay,caused by weather conditions at the launch site in Japan's Tanegashima Island,will be communicated in due course.