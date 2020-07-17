В ОАЭ назвали дату запуска зонда к Марсу

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) отправят зонд «Аль-Амаль» в космос 20 июля. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщается на странице правительства ОАЭ в Twitter.

The @UAESpaceAgency and @MBRSpaceCentre have announced updated launch date & time for UAE Mars Mission on July 20th,2020 at 01:58 am UAE local time. Any further delay,caused by weather conditions at the launch site in Japan's Tanegashima Island,will be communicated in due course. — UAEGov (@uaegov) July 17, 2020

Запуск был намечен еще на среду, 15 июля, однако не состоялся из-за неблагоприятных погодных условий. Ракету-носитель с «Аль-Амаль» на борту запустят с острова Танэгасима в Японии, уточняет телеканал «360».

В публикации правительства говорится, что Космическое агентство ОАЭ и Космический центр имени Мухаммеда бин Рашида договорились о дате и времени миссии на Марс — 20 июля в 01:58 (00:58 мск), пишет «Газета.ру». Правительство пообещало проинформировать, если пуску ракеты снова помешает погода.

2 июля сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) завершается строительство марсианского города, закончить все работы намерены в 2021 году. Новое поселение получило название MarsScienceCity и будет находиться недалеко от Дубая. Его площадь составит больше 176 тыс. кв. м. Там будут имитировать жизнь на Марсе так, как ее в настоящее время представляют ученые, пишет телеканал «Звезда».