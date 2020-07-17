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В ОАЭ назвали дату запуска зонда к Марсу

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Фото: Mohammed bin Rashid Space Centre/www.mbrsc.ae
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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) отправят зонд «Аль-Амаль» в космос 20 июля. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщается на странице правительства ОАЭ в Twitter.

Запуск был намечен еще на среду, 15 июля, однако не состоялся из-за неблагоприятных погодных условий. Ракету-носитель с «Аль-Амаль» на борту запустят с острова Танэгасима в Японии, уточняет телеканал «360».

В публикации правительства говорится, что Космическое агентство ОАЭ и Космический центр имени Мухаммеда бин Рашида договорились о дате и времени миссии на Марс — 20 июля в 01:58 (00:58 мск), пишет «Газета.ру». Правительство пообещало проинформировать, если пуску ракеты снова помешает погода.

2 июля сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) завершается строительство марсианского города, закончить все работы намерены в 2021 году. Новое поселение получило название MarsScienceCity и будет находиться недалеко от Дубая. Его площадь составит больше 176 тыс. кв. м. Там будут имитировать жизнь на Марсе так, как ее в настоящее время представляют ученые, пишет телеканал «Звезда».

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