Глава NASA поздравил ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу

Глава американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн поздравил Объединенные Арабские Эмираты с успешным запуском первого арабского зонда «Аль-Амаль» («Надежда») к Марсу. Об этом он написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 19 июля.

Congrats to the team that worked on @HopeMarsMission. It’s truly amazing what @UAESpaceAgency & @MBRSpaceCentre have accomplished in such a short time. Hope is exactly what the world needs and thank you to the UAE & @MHI_Group for inspiring all of us: https://t.co/cZ389gpzdR pic.twitter.com/ktLsIDzWsq — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) July 19, 2020

Брайденстайн поздравил команду, которая работала над данной миссией, а также отметил их достижения за такое короткое время. Также глава NASA выразил мнение, что надежда именно то, что нужно миру сейчас и поблагодарил ОАЭ за вдохновение «для всех нас».

Ранее 19 июля сообщалось, что японская ракетa-носитель H-IIA c космическим зондом ОАЭ «Аль-Амаль» для изучения Марсa стартовалa с космодромa на островe Танэгасима.

Аппарат весом около 1350 кг был создан при сотрудничестве Космического агентствa ОАЭ, Космического центрa имени Мухаммеда бен Рашида и трех американскиx университетов.