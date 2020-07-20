Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Зеленский назначил экс-главу МИДа Пристайко послом в Великобритании
Мир
В ОБСЕ назвали число погибших в этом году в Донбассе мирных жителей
Общество
Аналитики заявили о росте зарплат в России
Наука
Эксперты установили практически полную картину гибели царской семьи
Общество
В Москве проверят связь между гибелью младенцев и делом акушеров
Сюжет:

В Бразилии два министра заразились коронавирусом

0
Фото: REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр образования Бразилии Милтон Рибейру и министр по гражданским правам Оникс Лоренцони сообщили о заражении коронавирусом. Об этом политики сообщили 20 июля в Twitter.

Пик во время чумы: как в Бразилии справляются с COVID-19
Местные соблюдают самоизоляцию в зависимости от места проживания, обитателям фавел повезло меньше

По словам Лоренцони, он начал ощущать симптомы инфекции вечером в четверг. В пятницу мужчина сдал тест, его результаты оказались положительными. К записи министр приложил фотографию результатов обследования.

«Сегодня утром я получил положительный результат на COVID; я уже лечусь и буду работать удаленно», — написал 62-летний министр образования Рибейру.

14 июля президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о возвращении к работе после получения отрицательного теста на коронавирус. Неделей ранее его тест на COVID-19 показал положительный результат. При этом политик пришел на мероприятие в защитной маске, но снял ее, чтобы продемонстрировать репортерам хорошее самочувствие, а также не соблюдал социальную дистанцию.

Позднее в тот же день Бразильская ассоциация прессы сообщила, что подаст в суд на Болсонару, поскольку тот подверг риску журналистов на конференции, в ходе которой сообщил о своем заражении коронавирусной инфекцией.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020