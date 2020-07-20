В Подмосковье нашли тело младенца

Тело грудного ребенка обнаружили в Москве-реке в подмосковном городе Лыткарино, сообщили «Известиям» в региональной прокуратуре в понедельник, 20 июля.

«В реке Москва около гидротехнического шлюза в городе Лыткарино Люберецкого городского округа обнаружено тело новорожденного младенца женского пола с гнилостными изменениями», — сказано в сообщении.

Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.

Ранее об инциденте сообщил телеканал РЕН ТВ. По предварительным данным, его могло течением принести из Москвы. Эксперты установили, что ребенку было около полугода.

2 июля тело еще одного маленького ребенка обнаружили в Москве недалеко от Лужнецкого моста. По данным телеканала, это могли быть дети суррогатных матерей.

Правоохранительные органы приступили к проверке связи между смертью двух младенцев и делом врачей-акушеров, обвиняемых в торговле детьми.

На мысль о существовании возможной связи наталкивает возраст погибших детей ― всем им было от трех до шести месяцев. Отмечается, что среди возможных версий названа попытка суррогатных матерей избавиться от новорожденных младенцев, однако доказательств у правоохранителей пока нет.