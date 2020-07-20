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Минфин Украины отказался дофинансировать «стену Яценюка»

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Министерство финансов Украины отказалось от дополнительного финансирования так называемой стены Яценюка, проект был предложен госпогранслужбой. Об этом 20 июля сообщает «Страна.ua».

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Госпогранслужба страны предложила продлить сроки строительства заграждения до 2025 года и увеличить его финансирование до 4,5 млрд гривен (более $175 млн). Этот объем финансирования на 2020–2025 годы превысил тот, который определен в действующем распоряжении сразу в 3,8 раза.

Если украинский кабмин поддержит проект Госпогранслужбы, общая сумма затрат на «стену» возрастет до 6,2 млрд грн (более $226 млн). Как уточнили в Минфине, дальнейшее рассмотрение увеличения финансирования невозможно без предоставления Госпогранслужбой детальных финансово-экономических расчетов, а также отчетной информации о выполнении проекта за период с 2015 года.

При этом у министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко нет никаких замечаний по увеличению финансирования проекта, в Госгеокадастре с этим согласны, отмечает издание.

Киевские власти реализуют проект с 2014 года, он был согласован при премьер-министре Арсении Яценюке. При этом в 2018 году украинские чиновники заявляли, что выполнена почти половина работ. Так, глава МВД Украины Арсен Аваков уверял в ноябре 2018 года, что степень готовности проекта «Стена» составляет 47%.

Весной 2019 года стало известно, что госпогранслужба Украины потратила на возведение сооружения уже 1,3 млрд гривен ($48,6 млн).

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