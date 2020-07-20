Минфин Украины отказался дофинансировать «стену Яценюка»

Министерство финансов Украины отказалось от дополнительного финансирования так называемой стены Яценюка, проект был предложен госпогранслужбой. Об этом 20 июля сообщает «Страна.ua».

Госпогранслужба страны предложила продлить сроки строительства заграждения до 2025 года и увеличить его финансирование до 4,5 млрд гривен (более $175 млн). Этот объем финансирования на 2020–2025 годы превысил тот, который определен в действующем распоряжении сразу в 3,8 раза.

Если украинский кабмин поддержит проект Госпогранслужбы, общая сумма затрат на «стену» возрастет до 6,2 млрд грн (более $226 млн). Как уточнили в Минфине, дальнейшее рассмотрение увеличения финансирования невозможно без предоставления Госпогранслужбой детальных финансово-экономических расчетов, а также отчетной информации о выполнении проекта за период с 2015 года.

При этом у министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко нет никаких замечаний по увеличению финансирования проекта, в Госгеокадастре с этим согласны, отмечает издание.

Киевские власти реализуют проект с 2014 года, он был согласован при премьер-министре Арсении Яценюке. При этом в 2018 году украинские чиновники заявляли, что выполнена почти половина работ. Так, глава МВД Украины Арсен Аваков уверял в ноябре 2018 года, что степень готовности проекта «Стена» составляет 47%.

Весной 2019 года стало известно, что госпогранслужба Украины потратила на возведение сооружения уже 1,3 млрд гривен ($48,6 млн).