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Мэр Анапы ушел в отставку

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Фото: admkrai.krasnodar.ru
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Мэр Анапы Юрий Поляков принял решение об уходе в отставку по собственному желанию после выезда главы Кубани с проверкой сферы строительства. Об этом в понедельник, 20 июля, говорится на сайте администрации Краснодарского края.

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«По итогам выезда [губернатора] Вениамина Кондратьева в муниципалитет действующий мэр города Юрий Поляков принял решение покинуть свой пост по собственному желанию… Глава Анапы попросил губернатора края принять его отставку», — говорится в сообщении.

В понедельник Кондратьев выехал в Анапу с целью проверки контроля за строительством объектов в городе. По ее итогам на курорте с 21 июля начнет работу спецкомиссия, которая изучит строительство объектов. Кроме того, в Анапе ужесточили требования к выдаче разрешений на строительство, так как, по мнению главы Кубани, местная администрация не справляется с самостроями.

Отмечается, что Кондратьев поблагодарил Полякова за работу. Глава Краснодарского края указал на то, что в Анапе активно создается правовое поле для недопущения незаконной застройки, эта работа должна максимально активно продолжаться.

В этот же день в отставку ушел мэр Норильска Ринат Ахметчин. Сам градоначальник объяснил уход с поста негативом в свой адрес после совещания по коронавирусу с губернатором края.

Юрий Поляков занимал пост мэра Анапы с 2017 года.

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